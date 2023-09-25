مهرجان الضفاف السياحي الأول في اللاذقية

هذا هو ريف اللاذقية بما يكتنزه من جمال الطبيعة ومعالم تاريخية وموروث ثقافي عريق.

بشغف يسعى أهالي هذا الريف للحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم والتغني بها على مر الزمان، من خلال إحياء هذه المهرجانات التقليدية التي تنعش ذاكرة القدماء لتروي للأبناء تاريخًا مِلؤه الفن والأصالة.

هذا المهرجان يأتي احتفاء بيوم السياحة العالمي لكن بمنظور عفوي يلقي بظلاله على ما يحمله ريف اللاذقية من تراث مادي ومعنوي.

تضمن المهرجان معارض للكتاب والفن التشكيلي، والحرف اليدوية، إضافة إلى متحف يجمع تراث المنطقة وعلى هامش المهرجان أقيم حفل موسيقي للأغاني التراثية.

كان للمرأة حضور لافت في المهرجان بجناح خاص بأعمال المرأة الريفية التي تفننت في إظهار العديد من الأعمال المشغولة يدويًّا ومستحضرات مستخلصة من الأعشاب ومنتجات العسل الطبيعي.