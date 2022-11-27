اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد دعوتها لمقاطعة النظام

كان من كان..الجميع تحت طائلة الاعتقال في إيران

فهذه ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، لم تفلت هي الأخرى من الاعتقال و المساءلة

وذلك بعد ظهورها في فيديو تطالب فيه المجتمع الدولي

بقطع العلاقات مع بلادها على خلفية قمع الاحتجاجات

حتى أنها وصفت السلطات التي يقودها خالها بالنظام المجرم وقاتل الأطفال

فريدة مرادخاني، التي اشتهرت بمواقفها المعارضة الكثيرة، لايخلو سجلها من الاعتقال والسجن

وقد عرفت بنشاطها ضد عقوبة الإعدام ودفاعها عن الحريات المدنية في البلاد