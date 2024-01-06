سرُّ النجاة "المعجزة" لركاب الطائرة اليابانية المنكوبة

قالوا إن سرَّ نجاتهم كان في الأمتعة.. لكنه حقيقةً في أصحابها.. كما رجح مراقبون لمجريات حادث الطائرة اليابانية المنكوبة في مطار هانيدا الدولي بطوكيو.

استغرق الأمر 18 دقيقة لإخلاء المقصورة بنجاح... 367 راكبًا و 12 من أفراد الطاقم، وصلوا إلى بر الأمان دون تعرّض أيّ منهم لإصابات خطيرة، باستثناء بعض الالتواءات والكدمات، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

مقاطع انتشرت على منصة "إكس"، وثقت نزول ركاب طائرة الخطوط الجوية اليابانية على مزلاق الطوارئ، خلال اندلاع النيران في القسم الخلفي للطائرة.

لكن كيف تمت "معجزة" الإخلاء الناجحة لطائرة مشتعلة بهذه الدقة؟

المتحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، ياسو نوماهاتا قال: "نعتقد أنها كانت نتيجة لتوفير التدريب وتحديث المعرفة كل عام".

لكن شهاداتٍ من ركاب الطائرة أكدت أن امتثال الركاب للتعليمات الدقيقة والواضحة من قبل طاقمها المدرّب، بعدم التوقف لحمل أمتعتهم أو إبطاء عملية الخروج، كان "أمرًا بالغ الأهمية" لضمان نجاتهم، إلى جانب وجود طيار مخضرم يتمتع بخبرة 12 ألف ساعة طيران، فضلاً عن الغياب النسبي للذعر، جميعها كانت السبب في عملية الإخلاء الآمن.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فخلال الدقائق التي تلت اندلاع ألسنة اللهب في الطائرة، ظل "النظام قائمًا".