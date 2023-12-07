إصابة بالأمراض وحياة غير طبيعية.. التوتر قاتل صامت

إذا كنت تشعر بالتوتر بأنه يهيمن على حياتك فأنت لست وحدك، فقد تعددت الأسباب والتوتر واحد.

ووفقًا لتقرير لصحيفة تليغراف البريطانية فقد أظهر استطلاع عالمي بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية أن 56 % من سكان المملكة المتحدة قالوا إنهم شعروا بالتوتر الشديد، خلال العام الماضي، مما أثَّرعلى الطريقة التي يعيشون بها حياتهم، كما شعر 52 % بالتوتر الشديد لدرجة أنهم شعروا أنهم لا يستطيعون مواصلة حياتهم الطبيعية.

وتشير الدراسات إلى أن الإجهاد المبلغ عنه ذاتيًا يزداد على مرِّ السنوات، وأسباب ذلك قد تكون متنوعة من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى الأحداث العالمية، والمخاوف الصحية. ويعزو بعض الخبراء هذا التزايد إلى التأثيرات السلبية للإنترنت، والمعلومات المضللة، وتفكك الروابط الاجتماعية.

علماء النفس يعتبرون التوتر قاتلًا صامتًا، فهو يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الهضم، والصداع، والأمراض الجلدية، والصحة النفسية.

وينصح الخبراء بعدم تجاهل تحذيرات الجسم، والبحث عن طرق للتعامل مع التوتر.

وختم التقرير بتقديم نصائح لمن يعانون من التوتر بكافة مراحله وأشكاله، ومن بينها أن تساعد نفسك بقدر ما تستطيع، وأن تكون أفضل صديق لنفسك.