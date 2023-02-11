أثر الزلزال لا يزول.. هكذا ستصبح المناطق المتضررة في تركيا وسوريا

لا يوجد حادثان متشابهان، لكن ربما يخبرنا زلزال اليابان المدمر عام 2011، بملامح ما ستكون عليه منطقة زلزال تركيا وسوريا بعد فترة.

عداد الضحايا سيتوقف خلال أسابيع، لكن ما سيستمر هو الصدمة النفسية الجماعية التي خلفتها أهوال الكارثة، فعندما ضرب الزلزال ذو التسع درجات منطقة توهوكو اليابانية ثم تلته أمواج كالجبال، شوهدت السفن العملاقة تطفو فوق القرى والسيارات تسبح كألعاب الأطفال، ناهيك عن آلاف الأروح التي أزهقت حينها، ومئات الآلاف من المفقودين والنازحين الذين لم يعودوا إلى ديارهم حتى اليوم.

وبالرغم من مليارات الدولارات التي أُنفقت على إعمار المنطقة، إلا أن المساحات ظلت فارغة مخبرة عن كارثة لم تعد بعدها الأرض كما كانت، لتبقى شاهدة على الشرخ العميق في نفوس من شهدوا تلك الأهوال، وحتى من نجا من الكارثة مات بسبب الأزمات القلبية الناتجة عن التوتر، أو الظروف المعيشية الصعبة.

وبعد أكثر من عقد ينبئنا السيناريو الياباني الذي للأسف يتوقع تكراره في سوريا وتركيا بأن أثر الزلازل لا يزول.