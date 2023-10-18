بعد اغتـيال أسامة المزيني.. هاليفي يكشف سر "انتصار" إسرائيل على حمـاس

"جيش الدفاع سينتصر بفضل تمسكه بالمهمة، وشجاعته والأخوة التي تسود في صفوفه"

مقطع من خطبةٍ ألقاها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أمام عدد من الجنود الإسرائيليين،

في محاولةٍ لرفع معنوياتهم وتهيئتهم لخوض معركة الهجوم البري الذي يلوّح به الجيش الإسرائيلي، والذي مهّد له بأيام من القصف الجوي الكثيف على قطاع غزة المحاصر.

وتولّى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر ما جاء على لسان هاليفي في تغريدةٍ عبر حسابه في منصة إكس، مرفقة بصورة الجنرال الإسرائيلي بين جنوده والكلمة التي ألقاها.

ويعدّد هاليفي فيها مزيدًا من الأسباب التي تؤكد "حتمية" انتصار الجيش الإسرائيلي على "حماس" : فيقول "جيش الدفاع سينتصر لأن حربنا عادلة وعلى حق، وسينتصر جيش الدفاع بفضل حصانة الشعب الذي نشأ منه، وسينتصر بفضل قدراته ولأننا تدربنا على هذه المهمة".

فيما يتابع الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية العنيفة على غزة والتي استهدفت العديد من مواقع حركة حماس والفصائل الأخرى في القطاع.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطعًا يظهر لحظة استهداف بناء سكني بغارة جوية، قال إنها أسفرت عن اغتيال أسامة المزيني رئيس مجلس شورى حماس، والذي تتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن ملف الأسرى وتوجيه الإرهاب ضد إسرائيل، بحسب أدرعي.