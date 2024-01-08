كيف تأثّر الاقتصاد اليمني بحرب غزة؟

لم تقتصر التداعيات الاقتصادية جراء الحرب في غزة على البلدان العربية المحيطة بفلسطين فقط، بل وصلت اليمن، إذ إن هجمات ميليشيا الحوثي على الحركة التجارية في البحر الأحمر مثلت السبب الرئيس، بحسب كثر، وليست حرب غزة، رغم أن ما يظهر للعلن أن أحداث السابع من أكتوبر كانت السبب المباشر.

اليمن، البلد المثخن بالصراعات والحروب، لم يكن لينتظر اقتصاده أية زوابع في المنطقة حتى يتأثر ويفقد صحته، بل كان في حالة موت سريري، إزاء الحرب التي تعيشها البلاد منذ نحو ما يدنو من 10 سنوات، مع اقتصاد هش للغاية وعاجز عن الوقوف أمام أبسط التحديات وفق تداعيات ما يجري في المنطقة.

تأثير حرب غزة وتداعياتها لم يتوقف عند حدود انعكاساتها الاقتصادية على المواطنين اليمنيين، الذين يعيش غالبيتهم وأكثر تحت خط الفقر، وفق مؤشرات وبيانات أممية، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى دائرة رؤوس الأموال والتجار والشركات التجارية الاستيرادية، كما أن اليمنيين استجابوا لدعوات المقاطعة، والتزموا بعدم شراء واقتناء أيّ من تلك المنتجات، لتبقى حبيسة أرفف المحال التجارية، ما تسبب بخسائر ماديّة جمّة.