تعرّفوا على أبرز الشخصيات الفلسطينية التي اغتالتها إسرائيل في لبنان

لطالما صنّفته الدولة العبرية خطراً عليها وكانت تحدّده بالاسم، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري والذي يُعتبر "الرجل الثاني" في الحركة، هدفاً لهجوم بمسيّرةٍ إسرائيليّة، راح ضحيته إلى جانب العاروري قائدان بكتائب القسام هما سمير أفندي وعزام الأقرع، و4 كوادر أخرى، في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.

لكنها لم تكن المرة الأولى التي تستهدف إسرائيل فيها قيادياً عسكرياً أو سياسياً فلسطينيأً داخل لبنان، بل كانت هناك سلسلةٌ من عملياتٍ سابقة وُجّهت فيها أصابع الاتهام إلى الدولة العبرية، أهمها اغتيال الكاتب والروائي الفلسطيني غسان كنفاني في الثامن من يوليو 1972 والذي كان يراه الفلسطينيون مناضلاً سياسياً ضد إسرائيل.

وفي عام 1969، أصبح كنفاني عضوًا وناطقًا باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. اغتيل كنفاني بانفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته ببيروت، ومع أن إسرائيل لم تعترف باغتياله رسميًا، إلا أن أصابع الاتهام وُجّهت إليها.

بعدها بسنة واحدة، نفذت وحدة إسرائيلية خاصة، عملية عسكرية استهدفت منظمة التحرير في بيروت، ما أسفر عن مقتل محمد يوسف النجار وهو أول قائد عام لما تسمى "قوات العاصفة"، وعضو في حركة فتح، وممثل فلسطين في مؤتمر وزراء الخارجية والدفاع العرب في القاهرة، العام 1971.

وإلى جانب النجار كان السياسي الفلسطيني كمال عدوان أحد أهم قادة حركة فتح، وهو من شارك في انطلاقة الحركة، وانتُخب في لجنتها المركزية عام 1971، وكان مسؤولًا إعلاميًا في منظمة التحرير، وثالثهم كمال ناصر، المعروف بنشاطاته الإعلامية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي 22 يناير 1979، اغتيل علي حسن سلامة، القيادي البارز في منظمة التحرير الفلسطينية بتفجير سيارة في بيروت.

وعُرف سلامة كقائد لعمليات المنظمة ضد المخابرات الإسرائيلية في العالم، واتُّهم بالمسؤولية عن إرسال طرود مفخخة إلى عملاء الموساد في أوروبا، فضلًا عن ارتباطه بعملية ميونخ الشهيرة العام 1972.

أما آخرها فكان سعيد نمر السبع الضابط والسياسي الفلسطيني - الأردني، الذي لاحقته القوات الإسرائيلية لسنوات وتوفي عام 1995، بعد إصابته بأعراض قيل إنها غريبة في لبنان.

الأطباء قالوا إنه كان مصابًا بسرطان الرئة، إلا أن مقربين منه اتهموا المخابرات الإسرائيلية بتسميمه، ليعلن الأمن اللبناني في عام 1973، عن شخص يحمل جواز سفر مزورًا باسم (أورلخ لوسبرغ) تبين فيما بعد أن اسمه الحقيقي هو "داني ياتوم" وكان ضمن شبكة "كيدون" التي خططت لاغتيال السبع.