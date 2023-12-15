النائبة اللبنانية حبّوبة عون: وضع البلد لا يحتمل فراغًا عسكريًا

أكدت نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني الدكتورة حبّوبة عون، رفض الحزب الدائم لأي شغور في أي منصب بالمؤسسة العسكرية.

ويعاني لبنان من أزمة شد حبال بين مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الوزراء، بشأن التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، في ظل الشغور الرئاسي والاشتباكات في الجنوب.

وتحدثت عون في لقاء مصور مع "إرم نيوز" من العاصمة اللبنانية بيروت، عن مدى خطورة ودقة الوضع في لبنان، مشددة على "ضرورة إيجاد مخرج دستوري قانوني لمنع الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية، حفاظا على لبنان ومؤسساته، وبخاصة المؤسسة العسكرية التي تعد ضمانة للأمن والاستقرار في البلاد".

وأضافت نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي: "الحزب الاشتراكي لطالما دعا إلى الحوار لمكاشفة الأوراق، والنظر بما يمنع وجود قائد جيش جديد"، متسائلةً: "إذا كانت الظروف غير مواتية لهذه المسألة، فلماذا لا نحافظ على ما لدينا من خلال الأطر الدستورية القانونية؟.