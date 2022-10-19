لقدرتها على إرعاب المدنيين.. المسيرات الإيرانية كابوس أوكرانيا الجديد

فعالة ضد المدنيين، لكنها بلا فائدة عسكرية كما يقول الخبراء.. بشكلها المميز على شكل حرف V بالإنجليزية، باتت المسيرات الإيرانية الانتحارية كابوس أوكرانيا الجديد، حيث أصبحت تستهدف البنى التحتية والمدن على مدار الساعة.

زارعة الرعب في المدن الأوكرانية البعيدة عن الخطوط الأمامية للحرب فهي صغيرة ويمكن نقلها وإطلاقها بسهولة، ومن مسافات بعيدة. كما أنها رخيصة وبالتالي يمكن إطلاقها في أسراب كبيرة لتفادي الدفاعات.

لكنها تبقى غير فعالة عسكريا لافتقارها إلى القدرة على شن استهداف دقيق لمواقع عسكرية محددة، غير أنها تبقى فعالة في إرهاب المدنيين عبر استهداف أهداف كبيرة مثل المدن والبنى التحتية وخاصة منشآت الطاقة.