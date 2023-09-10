من بناء الأجيال إلى بناء الطوب.. نزيف الكفاءات الأكاديمية اليمنية (2)

يواجه اليمن منذ عقود مضت هجرة الآلاف من كوادره الأكاديمية من مختلف الجامعات المحلية، إلى دول الإقليم والخارج، لكن وتيرة الهجرة ارتفعت خلال سنوات الحرب الجارية، وفي هذا الجزء الاستقصائي يواصل "إرم نيوز" فتح ملف هجرة الكوادر الأكاديمية اليمنية إلى الخارج، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية هذه المرة، كاشفًا عن أسبابها ونتائجها وتأثيراتها على العملية التعليمية الجامعية.

أحد أبرز أسباب هجرة الكوادر اليمينة هو الإرهاب والتهديد الذي يتعرض له عدد من أعضاء هيئات التدريس، ففي العام 2018 على سبيل المثال لا الحصر تلقّى أستاذ الفلسفة والنائب الأكاديمي في جامعة عدن، الدكتور قاسم المحبشي، تهديدات هاتفية أجبرته على مغادرة البلاد، يقول الدكتور المحبشي: "شخص مجهول، أخبرني بأنني مطلوب، وأن عليّ تجهيز رأسي. حاولت الاستفسار منه علّه مخطئ في الرقم، لكنه سألني: أنت قاسم المحبشي؟ فقلت نعم، فقال: والله العظيم سنخفيك من على وجه الأرض. سألته عن سبب ذلك وعن هويته، فصرخ بصوت متوحش فيه تهديد ووعيد قائلًا: نحن الدولة الإسلامية ستعرفنا حينما ترانا!. أصبت بالخوف والذهول، فأنهيت المكالمة"، كما يقول المحبشي، ليهرب بعد ذلك إلى القاهرة بعد أن حصل على فرصة للتفرغ العلمي في جامعة القاهرة.

السبب الثاني يعود للفساد والإهمال إذ اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدى الحكومة الشرعية، الدكتور خالد الوصابي، في حوار صحفي سابق مع إحدى الصحف المحلية منتصف العام الماضي، بوجود فساد مالي وإداري وأكاديمي في الجامعات. وقال إن البعض "اعتبر الجامعات عزبة خاصة.

أما السبب الثالث فتتحمله الدولة.. فمن خلال الاستطلاع الذي شمل 32 أكاديميًّا يمنيًّا على مدى جزئي هذه المادة الاستقصائية، ثمّة إجماع على أن الدولة تسهم بشكل فعّال في خلق بيئة طاردة للأكاديميين المحليين، من خلال عدة عوامل، أبرزها انعدام تمويل مؤسسات التعليم العالي وغياب الميزانيات التشغيلية باستثناء بند الرواتب في مناطق سيطرة الحكومة، والتي تغيب في مناطق سيطرة الحوثيين منذ العام 2016.

السبب الرابع يندرج تحت مسمى أولوية المعسكرات أي أنه خلال السنوات الأخيرة، بدأت الجامعات الحكومية معاناتها مع عزوف الطلاب عن الالتحاق بها، خاصة في كليات التربية والعلوم الإنسانية، نتيجة لأسباب مرتبطة بالوضع الاقتصادي إثر الحرب، وأخرى اجتماعية نظرًا لتراجع مكانة المعلم وبيئة عمله المستقبلي وضعف مردوده المادي وقلة الوظائف التربوية.

نزيف الأكاديميين اليمنيين متواصل حتى اللحظة، إذ تشير المعلومات التي حصل عليها "إرم نيوز"، من مكتب الشؤون الأكاديمية بجامعة عدن، إلى أن أعداد الأكاديميين المهاجرين والمنقطعين عن الجامعة وكلياتها في المحافظات الأخرى، وصل حاليًّا إلى 200 أكاديمي، أي بزيادة تصل إلى تسعة أضعاف عددهم قبل اندلاع الحرب في العام 2015، غالبيتهم من المبتعثين للدراسة، فيما بلغت أعداد الأكاديميين المهاجرين من جامعة تعز، خلال سنوات الحرب 45 أكاديميًّا، بزيادة تصل إلى أكثر من ضعفين عن أعدادهم قبل الحرب، جميعهم أخذوا إجازات دون مرتبات، فضلًا عن 99 أكاديميًّا، تجاوزوا فترة الإيفاد للخارج ولم يعودوا، وفقًا لما ذكره القائم بأعمال رئيس جامعة تعز، الدكتور رياض العقاب.

القائم بأعمال رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب أكد أن تأثير هجرة الأكاديميين على التعليم الجامعي كبير جدًّا، "فالجامعات الخارجية تسعى إلى استقطاب أفضل الكوادر العلمية بلا شك؛ ما يفقد الجامعة خيرة كوادرها الأكاديمية، وأصحاب الخبرة الطويلة، كل هذا كان له الأثر على بعض التخصصات النوعية، مثل: الهندسة، واللغة الإنجليزية، والطب، والعلوم الصحية".

على مدى السنوات الماضية من عمر الحرب اليمنية، ظلّت مؤسسات التعليم العالي في مناطق سيطرة الحكومة، بعيدة عن الرقابة والتقييم في ظل غياب "مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي"، الذي شُكّل وفق القرار الجمهوري رقم (210) لسنة 2009، بصفته "جهة مسؤولة عن شؤون الجودة وتحسين نوعية التعليم العالي في الجمهورية اليمنية".

ووسط جملة التعقيدات السياسية وحالة الانقسام التي أنهكت البلاد، تواصل جميع الأطراف تغاضيها عن حالة التدني غير المسبوقة في التعليم العالي ومؤسساته وكفاءاته المتسربة، التي انعكست على ضعف مخرجاته المنفصلة عن واقع التنمية المطلوبة، وهو ما يقدم لمحة عمّا ينتظر اليمنيين من مستقبل قاتم وغير مبشّر خلال المرحلة المقبلة.