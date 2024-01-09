يدمن المخدرات بأنواعها.. هل يهدد مزاج إيلون ماسك إمبراطوريته المالية؟

"خطابه منقوص وتصرفاته استفزازية، ربما يعاني مشاكل عقلية أو تداعيات توتر ما، لكن مزاجه لا يخلق بيئة العمل اللازمة".. كلام موظفي شركات المليادرير إيلون ماسك يُجمع على حالة من المزاجية يعاني منها ماسك، حيث الملاحظة التي تكررت بشأنه على مدار السنوات الماضية، فيما عزا المتحدثون ما يجري لتعاطيه المخدرات، بحسب تقرير مفصل لوول ستريت جورنال الأمريكية.

إل إس دي والكوكايين والإكستاسي والكيتامين والفطر المخدر، أنواع عدة لمخدرات ومواد مخدرة يتناولها ماسك منذ سنوات، وفي حفلات خاصة خلف الأبواب الموصدة بكل أنحاء العالم، حتى أنه يوقَع الحاضرين على اتفاقيات عدم الإفصاح عن هذا، أو يسحب منهم هواتفهم المحمولة قبل أي حفلة من هذا النوع.

منذ سنوات يشعر الموظفون في شركاته بأن خطبا ما يصيب ماسك المزاجي، بتصرفاته وقراراته وتغريداته، الأمر الذي زادت الشكوك فيه بعد ظهوره الشهير في أحد اللقاءات المصورة، يدخن المارغوانا علنا، ليتسبب فعله هذا في اختبار لتعاطي المخدرات، نُفذ على موظفين عشوائيين في شركته SpaceX.

الشائعات التي زادت أصبحت تهما اضطُر محامي ماسك أليكس سبيرو لنفيها مرارا دون أدلة دامغة، بل وبتصرفات اقترفها ماسك، تؤكد أو تزيد الشكوك بطريقة أو بأخرى، كهذه التغريدة مثلا، التي يتحدث فيها عن فوائد الكيتامين في علاج الاكتئاب، وهي المادة التي تعتبر مادة مخدرة، حتى ولو سمح الطب بتناولها بكميات معينة وفي حالات خاصة.

في عام 2021 أكد ماسك في برنامج Saturday Night Live ، أنه مصاب بمرض أسبرجر وهو شكل من أشكال التوحد؛ إذ إن لجوءه لمثل هذه العقاقير قد يساهم فيه هذا المرض إن صح تشخصيه فيه، لكن الأكثر خطورة بالنسبة لشخص مثل إيلون ماسك، هو تأثير هذا على إمبراوطوريته المالية؛ إذ إن الأمر قد يبدأ بتحذيرات ومشاكل في المتناول قبل أن يصير كارثة حقيقية.

عقود بالمليارات لأغنى رجل في العالم، باتت مهددة بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، بمن فيها من مستثمرين وموظفين وغيرهم، كما أن مشكلة كهذه بدأت تُفقد ماسك شخصيات مفصلية في شركاته كمديرة شركة تسلا السابقة ليندا جونسون رايس، التي رفضت الترشح مرة أخرى لمنصبها عام 2019 لشعورها بالإحباط بسبب سلوكه المتقلب ومخاوفها بشأن تعاطيه المخدرات، فهل كان ماسك حقا غريب الأطوار كما عهده العالم ؟ أم أن أدوية ومخدرات كانت وراء هذا السلوك؟.