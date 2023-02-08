أين اختفت طائرات الإغاثة من سوريا؟!

صورة بألف كلمة، حتى طائرات الإغاثة تتبرأ من الأجواء السورية وكأن الدم والألم السوري خارج نطاق إنسانية الغرب المزعومة.

غرب تصم فيه السياسة آذانها عن سماع نحيب أطفالها، ورؤية المباني المدمرة والمستشفيات المليئة بالجثث والعالقين تحت الأنقاض بلا مغيث، في برد قارس يجمد البشر.

قلة من لبوا نداء الإغاثة، لنجدة أيادي عارية بلا أدوات ولا أدوية، بينما المنكوبون يتجمهرون في الشوارع تحت الصدمة يحصون خسائرهم، وقد حاصرهم الوجع والألم والبرد والخوف من ارتدادات زلزالية جديدة، لكنه حقا يوم قيامة الوجع الذي غابت فيه إنسانية كثيرين.