الإمارات تعلن عن أول وأكبر مشروع استراتيجي للطاقة النظيفة في اليمن

الإمارات تعلن عن أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن، بحسب وكالة رويترز.

ومن شأن هذا المشروع حل أزمة الكهرباء المزمنة في عدن التي يعاني سكانها من انقطاعات طويلة تفاقم معاناتهم المعيشية.

وزارة الكهرباء اليمنية وقعت مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اتفاقية لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في عدن.

تتضمن الاتفاقية إنشاء المحطة بقدرة 120 ميجاوات وإنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية.. وسيساهم هذا المشروع في نقل وتوزيع الطاقة وتقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار والتقليل من استخدامات الوقود، فضلا عن الحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية بحسب وكالة رويترز.