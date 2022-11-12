شيرين تعلن عودتها لحسام حبيب والعفو عن شقيقها

الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، تخرج عن صمتها، معلنة في أول تصريح لها بعد أزمتها الأخيرة، كتب كتابها على طليقها السابق، حسام حبيب ثانية، بعد انفصالهما نهاية العام الماضي.

واعتذرت الفنانة شيرين لحسام حبيب بسبب التصريحات المسيئة له، مشيرة إلى أنهما كانا متعرضين لـ"سحر" ولكن تم فكه.

وأعلنت تنازلها عن أي دعاوى قضائية ضد شقيقها محمد.

من جانبه أوضح حسام حبيب، في أول تعليق له على إعلان عودته إلى زوجته شيرين، أن المشكلة من البداية كانت على أمر بسيط ولا تستحق كل ما حصل.