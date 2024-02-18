جبل اللويبدة في الأردن.. ملتقى المثقفين والمكان المفضل للأجانب المقيمين

هنا في قلب العاصمة الأردنية عمان يقع هذا الجبل.. "جبل اللويبدة".. إنه أحد أعرق وأقدم الجبال السكنية التي قطنها العمانيون؛ إذ يعد ملتقى الأدباء نظراً لتنوع الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام فيه على مدار السنة، وكذلك لوجود عشرات المراكز والمعاهد والجمعيات والروابط الثقافية التي تتخذ منه مقراً لها.

يعتبر جبل اللويبدة المكان المفضل للأجانب المقيمين في الأردن؛ فالمكان عريق بالمباني العمانية ذات الطابع الفريد، وهو أيضاً غني بالتنوع الديمغرافي والديني، حيث المساجد والكنائس تتجاور في أرجاء الجبل، كما يحتوي عشرات المقاهي القديمة التي يجد فيها المثقفون وجهتهم المفضلة.

عدد من سكان الجبل بيّنوا أن سبب تسمية اللويبدة يعود إلى نبتة كانت تنتشر في أرجاء الجبل.

"إرم نيوز" تناول في جولته أبرز معالم المكان، من سوق الخياطين في طلوع الخيام باللويبدة، إلى ملتقى (فن وشاي) الذي يحاكي بأسلوبه طابع المكان وهوية ساكنيه وروّاده.

كما التقطت عدسة "إرم نيوز" بعض الأماكن القديمة والحيوية في جبل اللويبدة، كمستشفى لوزميلا، ونقابة الفنانين الأردنيين، والكتاب الأردنيين، ورابطة الفنانين التشكيليين، ومسجد الشريعة والسعدي، وكنيسة أم الكنائس وسيدة البشارة، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ومعهد اللغات، وعدد من المسارح الفنية، والمتحف الوطني للفنون الجميلة، ودارة الفنون.. وغيرها من المعالم في الجبل.