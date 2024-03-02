ملثمون بأسلحة وهراوات.. لجنة لمراقبة الأسعار في غزة

زيٌّ موحد.. لثامٌ وعُصبة.. وبلُغة الأسلحة والهراوات.. شكلت حركة حماس بالتوافق مع عدد من الفصائل الفلسطينية، "لجنة حماية شعبية" لمراقبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في أسواق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

اللجنة تكونت من أفراد ينتمون إلى حماس والفصائل الأخرى، الذين انتشروا في الأسواق، بهدف إمهال التجار 72 ساعة لإعادة أسعار السلع إلى وضعها الطبيعي، بعد أن بلغت ارتفاعاً فاحشاً، نتيجة اختفاء الوجود الشرطي من شوارع رفح، جرّاء استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي؛ ما أسفر عن اغتيالات في قياداته..

الغريب أن الإجراء الذي هلّل له المواطنون مستبشرين لم يؤتِ ثماره على أرض الواقع؛ فالأسعار التي تضاعف بعضها أكثر من 30 ضعفًا، ما زالت كما هي، وبعضها آخذ في الارتفاع بحسب ما أكد مواطنون لإرم نيوز..

قالوا إنهم اضطروا إلى استهلاك مدخراتهم لسنوات على سلعٍ أساسية لم تكن تتطلب كل تلك المبالغ.

الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله أبو الهنود رأى، أن تشكل اللجنة الشعبية "خطوة موفقة لمواجهة الارتفاع الفاحش في الأسعار واستغلال ظروف النازحين والمشردين، رغم أنها جاءت متأخرة بعد 5 أشهر تقريبًا من الاستغلال، مشيراً إلى أنه من حيث المبدأ ضد سيطرة الملثمين على الشوارع عملا بالنزاهة والشفافية والقانون".

أما صغار التجار في الشارع فقد رحبوا بالخطوة، وقالوا إنهم ليسوا هم المشكلة، لأنهم يشترون بأسعار مرتفعة جدًا، ويبيعون المستهلك بأسعار مرتفعة كما اشتروها، ولا يربحون في السلعة إلا "شيكل أو نصف شيكل".

إلا أن "الاستغلال يأتي من التجار الكبار" بحسب تعبيرهم قائلين: "نحن ضحايا مثل الشعب، فليذهبوا إلى التجار الكبار على معبر رفح، هم الذين يرفعون الأسعار المضاعفة، وينهبون الشعب". بحسب ما أخبر صغار التجار الدكتور أبو الهنود، الذي أكد أن المشكلة تتطلّب مراجعة المنظومة كاملة، وتشكيل لجنة طوارئ وطنية محايدة من المشهود لهم بالصدق والإخلاص والنزاهة للوقوف على ممارسات التجار الكبار والحد منها.