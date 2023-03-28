فيديو متحف الدبابات الملكي يثير غضبا أردنيا.. فما القصة؟

برنامج مسابقات بنكهة كوميدية.. لكنه لم يرق للمشاهدين بسبب موقع التصوير، و الذي تمّ في متحف الدبابات الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان.

تضمّن البرنامج تحدياتٍ بين عدد من مشاهير السوشال ميديا وهم يرتدون زيّاً عسكرياً.. ما أثار موجة غضب بين الأردنيين على وسائل التواصل.

وتساءل البعض كيف يسمح بهذا النوع من البرامج في مكانٍ يعرض إرث البلاد العسكري؟

من جهته، أوضح مصدر في المتحف لوسائل إعلام محلية أن الانتقادات المتداولة تضمنت معلومات مغلوطة حول الدبابات التي ظهرت في البرنامج، وحول اللباس الذي استخدمه المتسابقون.

و بين المصدر أن الهدف هو جذب فئة من جيل الشباب الواعد لزيارة المتحف والاطلاع على معروضاته والقصص التي يرويها.