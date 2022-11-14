مونديال ميسي الأخير.. ماذا لو فعلها البرغوث؟

كلنا على علم بأن مونديال قطر هو الفرصة الأخيرة لميسي لرفع كأس العالم وتحقيق حلم راوده في نسخ 2010 و2014 و2018، لذلك لا غرابة بأن تكون الأنظار على ميسي ورفاقه مضاعفة في مونديال قطر.

لطالما كان السؤال منذ عشر سنوات وأكثر، لماذا لا يقدم ميسي مع المنتخب نفس المستوى الذي يقدمه في الأندية؟ خفت وتيرة السؤال هذا بعد تتويج الأرجنتين بالكوبا أمريكا الأخيرة، لكن مخطئ من يظن بأن السؤال هذا لن يتكرر مجددا حتى إحراز اللقب الأعظم، وهو كأس العالم.

فماذا لو فعلها ميسي ورفع اللقب؟ هل ستكون أعظم مسيرة في تاريخ كرة القدم؟