خوفا على حياته من موظفي تويتر.. إيلون ماسك يذهب إلى الحمام برفقة حارسين "ضخمين"

يبدو أن الملياردير إيلون ماسك لا يثق بموظفي تويتر ويخشى على حياته منهم، بعدما قرر الاستغاء عن خدمات الآلاف عقب استحواذه على الشركة.

تقارير صحفية كشفت أن ماسك البالغ 51 عاما أصبح يتجول داخل المقر الرئيسي لتويتر في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية برفقة حارسين شخصيين، حتى أنهما يرافقانه إلى الحمام لقضاء حاجته، وهو ما أثار استغراب الموظفين.

مهندس في الشركة قال إن الحارسين "ضخمان وطويلان" ووصفهمها بأنهما يشبهان الحراس في أفلام هوليوود.