تطور في علاج السرطان بإسرائيل.. وتطلع للتعاون مع دول عربية

هل يمكن رؤية الضوء في نهاية نفق مرض السرطان، في غضون سنوات غير طويلة؟

أخصائي الأمراض السرطانية الدكتور سالم بلان، عضو المجلس العلمي للأورام السرطانية الإسرائيلي، لا يتردد في منح الأمل مع باحثين آخرين بالتوصل إلى شفاء نسبة عالية من مرضى السرطان ما بين سبع وعشر سنوات، وربما اختفاء المرض.

قسم الأشعة الذي أقيم هنا ومديره دكتور بلان ساهم بشكل كبير في شفاء مرضى السرطان بعد أن تقدم بشكل كبير مع تقدم التكنولوجيا، بات قادرا على توفير العلاج المحدد للورم السرطاني عبر جهاز الأشعة BT- CT الذي بات كما أسماه البعض علاجا سحريا لهذا المرض القاتل، كما يخفف عن المريض آلام عمليات جراحية صعبة وخطيرة.

ومفتاح آخر للشفاء الذي يرونه الأطباء المختصون في الأمراض السرطانية، ويدعم الأبحاث في كيفية القضاء على المرض، هو التعاون مع مجتمعات متشابهة ومع الانفتاح على دول عربية عدة، حيث المجتمع الشبيه بالمجتمع العربي هنا باتت الجهود أكبر لمثل هذا التعاون.

ولعل تجربة التعاون مع فلسطينيي الضفة تجعل دكتور سالم بلان أكثر تفاؤلا، ومع الارتفاع المتزايد في الشفاء التام من السرطان يصبح الضوء في نهاية نفق هذا المرض ساطعا يرسم بسمة الأمل بالحياة.