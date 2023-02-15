الرضيعة السورية المعجزة هل تعرضت للخطف؟

الطفلة المعجزة أو معجزة الحبل السري، الرضيعة السورية آية، التي ولدت تحت أنقاض الزلزال المدمر، لا تزال قصتها تلقى اهتماما واسعا وتفاعلا كبيرا.

كيف لا وهناك المئات ممن هرعوا لتبني الطفلة ورعايتها بالكامل، لكن المستشفى الذي تتلقى فيه آية الرعاية الصحية والواقع في شمال عفرين السورية، تعرض لاقتحام مسلح وذلك بحسب مسؤول في المستشفى رفض الافصاح عن هويته، قائلاً إن مدير المستشفى اشتبه بإحدى الممرضات كانت تصور آية، وتخطط لخطفها فطردها من عملها، قبل أن تعود برفقة بعض المسلحين الذين أبلغوا عناصر حماية الرضيعة، بأنهم جاءوا لينتقموا من المدير الذي فصل صديقتهم وبأنهم لا يهتمون بأمر آية.

وتعقيباً على الشائعات التي تتردد بخصوص تبني الطفلة آية، أوضح صالح البدران أحد أقاربها أن عمتها التي أنجبت مؤخرا ونجت من الزلزال، هي من ستقوم بتربيتها.