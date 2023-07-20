بحار أسترالي تاه في المحيط لشهور يروي قصة عودته

يجول بعينيه بين الحاضرين، ويرد على أسئلتهم بإجاباتٍ متقطعة، يخونه جسده وكأنه لا يصدّق أن قدميه تطآن اليابسة، بعد أن تاه في عرض المحيط لشهرين.

وحدها من أعادت لوجهه الإشراق والطبيعة عندما ذُكر اسمها.. "بيلا" رفيقة دربه "البحري"، التي قال إنها كانت أهم أسباب صموده ونجاته، جنباً إلى جنب مع مياه الأمطار والسمك النيء.

واجه تيم شادوك أهوالاً لا يعلم حجمها إلا هو و"بيلا"، فالكلام عنها لا يوازي تجربتها، إلى أن منّ الله عليه بسفينة تصيد سمك التونة، كانت وسيطه إلى بر الأمان.

وفي روايته عما حدث يقول شادوك: غادرت المكسيك إلى بولينيزيا الفرنسية في أبريل الماضي بواسطة قارب، ترافقني "الكلبة بيلا" التي تعرفت عليها في المكسيك، وأصرت على مرافقتي رغم كل محاولاتي إيجاد منزل لها وتركها على اليابسة.

خلال الرحلة تعرض القارب لعاصفة قوية تسببت في انجرافه، وفقداننا للاتجاه داخل المحيط لمدة شهرين، لتبدأ المعاناة ومحاولة البقاء على قيد الحياة، التي أدين بالكثير منها إلى "بيلا"، من كانت مصدر تشجيع لي، كما أعترف بأنها كانت أشجع مني أيضاً.