فيلم "فوي فوي فوي".. مادة دسمة تطمح للأوسكار

خرجوا من مصر مكفوفين ووصلوا بولندا مبصرين، فريق من رياضة كرة الجرس المصري، فعلها قبل سنوات خلال مشاركته في مونديال اللعبة طامعا بالهجرة بأية طريقة، لتتحول الواقعة الحقيقية لفيلم رأى صانعوه مثالا حيا يتناول موضوع الهجرة غير الشرعية ويفرض نفسه منافسا بقوة.

ما كان "فضيحة بجلاجل" قبل سنوات، بات فكرة ألهمت صناع الدراما المصرية لتحويلها لفيلم تحت مسمى "فوي فوي فوي"، وهي كلمة إسبانية تعني "أنا قادم" يستخدمها مكفوفو هذه الرياضة. الفيلم من كتابة وإخراج المخرج عمر هلال، وبطولة نجوم مصريون أبرزهم محمد فراج، بيومي فؤاد ونيللي كريم.

"فوي فوي فوي" بات ضمن الأفلام المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي من بين عشرات الترشيحات من مختلف دول العالم، على أمل أن يجذب القيمين على جائزة الأوسكار، أما عن الفكرة فهي مستوحاة من قصة حقيقية لفريق مصري كان قد ادعى "العمى" للمشاركة في البطولة، والهدف بالتأكيد وصول أوروبا بأي ثمن.

تدور أحداث الفيلم حول فترة عام 2013، أي في مرحلة ضياع وقلق تلت ثورة 25 من يناير كانون الثاني عام 2011، لكنها عولجت بطريقة بعيدة عن النحيب والبكاء، بل إن النهاية كانت سعيدة، في فيلم وجد بقصة من الواقع حبكة فيها الكثير من الرسائل حول مأساة الهجرة غير الشرعية، أعطته الضوء الأخضر للمنافسة بقوة على أهم جوائز العالم.