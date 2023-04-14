تفاصيل مثيرة عن المشتبه به بتسريب الوثائق الأمريكية الحساسة

ها هو المشتبه به في تسريب الوثائق السرية الأمريكية، جاك تيكسيرا، حيث أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقاله في ولاية ماساشوستس، وهو عضو في مخابرات الحرس الوطني الجوي في الولاية.

صحيفة واشنطن بوست كشفت أن تيكسيرا توصل إلى معلومات حساسة من خلال عمله في قسم تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة العسكرية. موضحًة أنه شاب في العشرينيات من عمره، ومولع بالأسلحة النارية، وكثيرًا ما تباهى أمام رفاقه بذلك.

وكان تيكسيرا مسؤول غرفة الدردشة على منصة ديسكورد (Discord) التي شهدت تسريب الوثائق، فيما أوضح بعض رفاقه بالمجموعة أنه كان يجمعهم "الحب المشترك للأسلحة والعتاد والإله"، وقد انضم هؤلاء إلى مجموعة الدردشة التي أنشئت عام 2020.

وأطلق على المجموعة اسم "Bear-vs-pig"، أي "الدب ضد الخنزير"، فيما يشير إليه رفاقه باسم Organo Gold أو اختصارًا OG، وأكد لهم أنه لم يكن يعمل نيابة عن مصالح أي دولة، كما أنه ليس عميلاً روسيًا ولا أوكرانيًا.

وكان دائمًا يقول إن "الجمهور يستحق أن يعرف كيف تنفق وكالات الاستخبارات أموال الضرائب، وكان غاضبًا بشكل خاص لأن الوثائق تظهر مراقبة الولايات المتحدة لحلفاء أجانب".