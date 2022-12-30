هكذا يسقط الأوكران الصواريخ الروسية

ينتشر الجنود الأوكران سريعا في الميادين وفوق أسطح المنازل استعداد لوصول الصواريخ الروسية، كيف علموا أنها قادمة؟.

حسنا.. إنها لعبة الاستخبارات، حيث يتمكن الجواسيس والأقمار الصناعية من الرصد والإبلاغ عن إطلاق صواريخ كروز المجنحة التي تطير لمسافات بعيدة، أما السلاح المستخدم من قبل الأوكران لأسقاطها فهو للمفارقة روسي الصنع نظام الدفاع الجوي إيجل وهي صواريخ أرض جو محمولة قادرة على مطاردة وإسقاط الأهداف على مدى 5 كيلومتر.

ولذلك تطلق روسيا أعداد كبيرة من الصواريخ في نفس الوقت، ما يمكن بعضها من الوصول لأهدافه رغم إسقاط كمية كبيرة من قبل الأوكران.