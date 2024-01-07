رصدت لهم أمريكا 10 ملايين دولار.. تعرّف على أبرز ممولي حماس⁣

وزارة الخارجية الأمريكية تعرض 10 ملايين دولار على من يمدها بمعلومات مؤكَّدة عن 5 من ممولي حركة حماس ممن صنفتهم الولايات المتحدة كـ "إرهابيين عالميين"، بعد أن رصدت مدّهم للحركة بأموال من استثمارات في عدة دول. فمن هم وما نشاطاتهم؟

عبد الباسط حمزة

أدار العديد من الشركات التي ذهبت أرباحها لحركة حماس، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، التي صنفت شركات يديرها بأنها "كيانات إرهابية".

الخارجية الأمريكية قالت إن حمزة شارك في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى حماس، شملت أموالاً أُرسلت مباشرة إلى ماهر جواد يونس صالح، وهو مسؤول مالي كبير في الحركة صنّفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي "إرهابياً" في 10 سبتمبر 2015

أحمد سدو جهلب

هو أحد ثلاثةٍ من الممولين الذين "يشكلون جزءاً من شبكة حماس الاستثمارية وفقاً للخارجية الأمريكية، التي أفادت أن جهلب ناشط في حماس وجزء من شبكتها الاستثمارية، بل إنه يشغل منصب "سكرتير محفظة حماس"؛ إذ ينسق الأنشطة المختلفة للشركات التي تسيطر عليها الحركة، ومسؤوليها.

صنفته وزارة الخزانة الأمريكية "إرهابياً عالمياً" في 18 أكتوبر 2023، وجمدت جميع أصوله وشركاته وأصول "الأفراد والكيانات التي تقدم الدعم أو الخدمات أو المساعدة له".

عامر كمال شريف الشوا

يشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار العقاري "تريند جايو" و"المرتبط بحركة حماس"، بحسب الخارجية الأمريكية.

شغل منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الاستثمارية التابعة للحركة، وفي 18 أكتوبر، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الشوا "إرهابيا".

وليد محمد مصطفى جاد الله

ناشط في حماس، وجزء من شبكة الاستثمار التابعة للحركة، وفقاً للخارجية الأمريكية، وهو عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات الاستثمارية التابعة لحماس.

محمد أحمد عبد الدايم نصر الله

يدير شركة "الرواد" لتنمية العقار، وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن "نصر الله يشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس"