هل يدفع تفجير جسر القرم روسيا إلى "رد مدمر" ؟

تطور مفاجئ في الأزمة الروسية الأوكرانية بعد تفجير استهدف

جسر مضيق كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم

بشكل ينبئ بمزيد من التصعيد بين الجانبين

اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قالت

إن سيارة مفخخة انفجرت على الجسر الذي يربط

شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا العام 2014

ما أدى إلى اندلاع حريق استمر لعدة ساعات

وذكرت السلطات الروسية أنها أخمدت الحريق لاحقا

فيما أظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية

انهيارا في أحد الجسور وقد بدت أجزاء منه غارقة في الماء

مشيرة إلى أن الحادث أوقف مؤقتا الحركة في المضيق

فيما توقعت مصادر روسية أن يستغرق إصلاح ما تدمر بعض الوقت