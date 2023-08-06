موجة جفاف مفزعة تهدد إسبانيا

"سباق المناخ مع الزمن" عنوان تقرير لمنظمة "Greenpeace" أكدت من خلاله أن إسبانيا ستشهد موجات جفاف أسوأ بعشر مرات من الحالية، وأن فترات الجفاف والحرارة ستقلل من توافر المياه العذبة، مما يهدد النشاطات البشرية.

أرقام تبعث على التشاؤم أوردتها المنظمة في تقريرها الذي قالت فيه إن توقعات هطول الأمطار ليست مفرطة في التفاؤل، على الأقل حتى نهاية سبتمبر، مضيفة أن 75% من الأراضي الإسبانية معرضة للتصحر، حيث يتم استعمال مياه ما يزيد على مليون بئر غير قانوني دون رقابة، وأشارت إلى أن هذا الاستهلاك المفرط ناتج عن المنشآت الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية التي تستهلك 80% من المياه..

قيود صارمة وضعتها أكثر من 600 بلدية أندلسية وكتالونية وثقتها المنظمة في التقرير الذي جاء فيه أنه ولأول مرة تعلن وكالة المياه حالة الطوارئ في 24 بلدية، والتي يتم بموجبها وضع قيود استهلاك المياه وتخصيص 200 ليتر لكل شخص يوميا، مع الإشارة إلى اللجوء لمعاقبة البلديات في حال عدم امتثالها للتوجيهات للحد من مشكلة نقص المياه.