تعهدت بالسير على خطى زوجها.. من هي أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني؟

فضّلَت البقاء بعيداً عن الأضواء.. لكنها لم تبتعد يوماً عن دعم زوجها المعارض أليكسي نافالني في جمع أنشطته ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ التقيا عام 1998، بحسب مناصرين محيطين بهما.

إلا أن حادثة تعرُّض زوجها للتسميم أدخلتها الحياة العامة من أوسع أبوابها، لتتحوّل من مرافقة له إلى شخصية رئيسة، وتحوز على لقب "بطلة العام" من صحيفة المعارضة "نوفايا غازيتا" التي كتبت أن "نافالني كان محظوظاً.. ليس لنجاته من نوفيتشوك.. لكن بوجود امرأة مثل يوليا بجانبه".

أما نافالني فكان أول ما قاله لها بعد خروجه من الغيبوبة: "لقد أنقذتني"، بعد أن وجّهت رسالة مباشرة للرئيس بوتين تطلب فيها السماح لزوجها بالعلاج في الخارج.

وكانت المفاجأة عندما وافق الرئيس الروسي لأشد معارضيه بالذهاب إلى برلين.

عن تلك اللحظات روت يوليا لنجم اليوتيوب يوري دود: "كان الأمر مرعباً، لكن لم يكن باستطاعتي أن أتراجع.. أنا زوجته! إذا انهرت، ينهار الجميع، مثل الدومينو.. لذلك، بذلت قصارى جهدي لأحافظ على هدوئي وأخرجه من هناك".

يوليا التي تبلغ من العمر 44 عاماً، وتحمل شهادة في الاقتصاد، لديها ولدان، "داريا" البالغة 20 عاماً، وهي طالبة في الولايات المتحدة وابنها زخار ذو الثالثة عشرة.

"لديها الكاريزما والسحر، وهي شخصية مبدعة وشجاعة، ويمكنها بسهولة أن تحل محل زوجها إذا لزم الأمر”، بحسب ما وصفها الخبير السياسي قسطنطين كالاتشيف.

وتخشى السلطات الروسية من قدرتها على تكرار "السيناريو البيلاروسي"؛ إذ أصبحت زوجة أحد المعارضين المسجونين هناك، الوجه الأبرز في حركة احتجاج تاريخية، بعد أن تعهدت يوليا بمواصلة النضال ضد الرئيس الروسي، استكمالاً لمسيرة زوجها الراحل، موجّهةً الدعوة لأنصاره بالانضمام إليها، بعد ثلاثة أيام من وفاته الغامضة في السجن.