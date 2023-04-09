ماتت والدتها أثناء تشجيعها.. من هي الملاكمة المغربية خديجة المرضي؟

إذا ما تحقق النصر، فالنظر نحو عينيكي يا أمي في تلك اللحظة هو النصر الأكبر، لكن القدر شاء ما شاء واختار أن تشهد هذه المدرجات على اللحظات الأخيرة بيننا.

هنا حيث بدأت قصة خديجة المرضي البطلة المغربية.

أول ملاكمة عربية وإفريقية تحقق لقب بطلة العالم تبلغ من العمر 32 سنة من الانكسارات التي تسبق النجاحات، والخيبات التي تسبق الانفراجات، فلم تكن الحياة تفرش لها السجاد الأحمر، وإنما العكس ولعل ما حدث في عام 2014 هو الدليل.

في إحدى مبارايات كأس محمد السادس بمدينة مراكش توفيت والدة خديجة بعد تعرضها لسكتة قلبية وهي تشجع ابنتها من المدرجات.. لكن ورغم المصيبة لم تنسحب من المنافسة بل أكملت حتى النهاية وتوّجت بالذهبية، لتحقق حلمًا قد كان الأول والأخير لوالدتها.

هي مشاعر امتزج الفرح فيها مع الحزن فانتصر الأخير لتعيش خديجة بعد تلك الحادثة حالة اكتئاب استمرت 6 أشهر وانتهت بعودتها حيث يجب أن تكون.

في الحلبة في المكان الذي ظفرت فيه المرضي ببطولة المغرب 4 مرات، و تمكنت من انتزاع الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية في الرباط عام 2019 وفي العام ذاته توّجت بالبرونزية في بطولة العالم في روسيا وللميداليات بقية.

ففي عام 2022 حصدت الفضية في بطولة العالم باسطنبول والذهبية في بطولة أفريقيا دورة مابوتو.

لتبقى حصة الأسد لعام 2023 عندما حققت الإنجاز التاريخي في بطولة العالم في الملاكمة للوزن فوق الثقيل.

في الحلبة هي الملاكمة التي لا ترحم، تسحق المنافسات و تحصد الميداليات و تعلم المعجبات كيف تُعشق رياضة الملاكمة.

وفي الجانب الآخر تلعب دورها كأم لثلاث بنات أصغرهن بعمر السنة والنصف، تحاول أن توازن بين أسرتها ومسارها الرياضي الذي يتطلب أن تعود للياقتها و قوتها بعد كل ولادة تسرق من الجسد طاقة و تملؤه تعبًا.

هي خديجة المرضي التي حققت حلم والدتها وحلم المغاربة وربما حلم نساء كثيرات في الوطن العربي أحببن رياضة الملاكمة وربما لم يجدن إليها سبيلا.