السيناتورة الفرنسية ناتالي غوليه تتهم قطر بقرصنة بريدها الإلكتروني لهذا السبب

سناتورة فرنسية تتهم قطر بقرصنة بريدها الإلكتروني بسبب اهتمامها بملف "جماعة الإخوان المسلمين" وذلك ضمن عشرات الشخصيات البارزة من منتقدي قطر. بحسب تحقيق استقصائي لصحيفة صنداي تايمز البريطانية ومكتب الصحافة الاستقصائية وتنقالته أهم وسائل الإعلام الفرنسية مثل فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية ووكالة فرانس برس.

السناتورة في مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه اعتبرت أن اهتمامها بملف "التطرف الإسلامي" عرضها للتجسس من قراصنة وظفتهم قطر، و أعلنت اعتزامها رفع شكوى، مؤكدة أيضا أن محاميها تعرض للقرصنة. فيما نفت الدوحة وجود أي دور لها في العملية المزعومة.

وتُعرف غوليه باهتمام الشديد بملف جماعة الإخوان المسلمين، وصدر لها مؤخرا كتابا بعنوان "أبجديات تمويل الإرهاب". كما أنها صوتت ضد الشراكة الفرنسية القطرية بشأن تأمين بطولة كأس العالم.