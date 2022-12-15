ما مصير منافس أردوغان المحتمل أكرم إمام أوغلو بعد الحكم بسجنه؟

قضت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أكثر من عامين وفرضت حظراً سياسيا عليه بتهمة إهانة مسؤولين عموميين ووصفهم بالأغبياء على خلفية انتخابات بلدية اسطنبول عام 2019.

جلسة المحكمة المطولة قضت بحبس أوغلو عامين و 7 أشهر وتطبيق المادة 35 من قانون العقوبات التركي الذي يقضي بفرض حظر على النشاط السياسي للمدانين بأحكام سجن تتجاوز العامين.

وبالتالي، سيمنع قرار المحكمة أكرم إمام أوغلو الذي ينظر له كنجمٍ سياسي صاعد من الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل إذا لم يتمكن من الطعن بقرار المحكمة.