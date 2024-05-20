"جندي سليماني".. من هو وزير خارجية إيران الراحل؟

عميد الدبلوماسية الإيرانية.. كان مقربًا من قاسم سليماني، ووصِف بأنه سليماني آخر في الدبلوماسية.. محافظ ومقرب من الحرس الثوري.. رجل الدبلوماسية الايرانية الذي واجه الغرب.. من هو حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الايراني الراحل؟

ولد حسين أمير عبد اللهيان عام 1964 في مدينة دامغان شمال البلاد ونشأ في عائلة فقيرة، إذ توفي والده وهو في السادسة من عمره فاضطرت العائلة للانتقال إلى العاصمة طهران واستقرت في أحد أفقر أحياء المدينة جنوب مطار مهرآباد الدولي.

الوزير الراحل عاش الفقر والحرمان في طفولته وكان روى في إحدى المقابلات الصحفية سابقا بأنه نشأ في منطقة لا مَرافق فيها حيث أسهم برفقة عدد من السكان المحليين في تأسيس جمعية خيرية، وخلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، تطوَّع عبد اللهيان للخدمة في قوات بلاده.

في العام 1991 حصل عبد اللهيان على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية، ثم أكمل الماجستير والدكتوراه في التخصص ذاته في جامعة طهران، وسرعان ما دخل السلك الدبلوماسي، وعُيّن وكيلاً لسفارة بلاده في العراق عام 1997.

كان لعبد اللهيان باع طويل في الدبلوماسية الإيرانية حيث تولى مناصب عدة في وزارة الخارجية، من بينها منصب المدير العام بالوزارة لشؤون الخليج والشرق الأوسط عام 2010، ثم تولى منصب نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية والأفريقية عام 2011، قبل أن يعيَّن على رأس الوزارة عام 2021 في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، وكسب عبد اللهيان زخمًا إعلاميًّا خلال الفترة الماضية، خاصة مع تكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

رحل عبداللهيان عن عمر ناهز 60 عامًا برفقة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين، في حادث تحطم طائرة شغل العالم لساعات.