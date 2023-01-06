تفاؤل لافت في الشارع السوري بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد

أبدى مواطنون سوريون تفاؤلهم وارتياحهم بعد زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة دمشق، ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد مستطلعون وسياسيون من دمشق، لـ"إرم نيوز"، أن العلاقات بين الإمارات وسوريا متجذرة في التاريخ وذات أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية كبيرة، مشددين على أن زيارة الوزير الإماراتي ستسهم في فتح آفاق جديدة ومزدهرة من العلاقات المتينة بين البلدين.

وقال عضو مجلس الشعب (البرلمان) السوري مهند الحاج علي، إن الملف الاقتصادي كان الموضوع الأهم في مناقشات الأسد وعبدالله بن زايد، وهذا من شأنه أن يعزز الوضع المعيشي نتيجة الحصار الغربي على سوريا، مؤكدًا أن الإمارات تقود مشروع سلام كبير في المنطقة.