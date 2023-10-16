تقرير: حمـاس حصلت على معلومات إسرائيلية حساسة

معلومات استخبارية حساسة كانت في حوزة حركة حماس بعد أن نجحت قوة خاصة تابعة لكتائب القسام في التسلل إلى قاعدة سرية تعود للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في صحراء النقب.. هذا ما أكده موقع "نتسيف نت" الإسرائيلي، المختص بالملفات الأمنية والعسكرية.

الموقع الإسرائيلي استند إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حيث لفت التقرير إلى أن عملية معقدة وناجحة، قامت بها وحدة كوماندوز خاصة، تتشكل من 10 عناصر من كتائب القسام أفضت للحصول على المعلومات.

عناصر النخبة التابعون لكتائب القسام كان لديهم خطة تفصيلية، ويعلمون نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي والأسرار العسكرية وفقًا للموقع، وأن وصولوهم إلى قاعدة الاستخبارات السرية جاء على الرغم من أن أحدًا لا يعلم بحقيقة وجودها سوى مَن خدموا فيها.

التخطيط الدقيق والمعلومات الاستثنائية بشأن أسرار الجيش الإسرائيلي ونقاط الضعف مكَّنت حماس من السيطرة على عدد من المستوطنات والقواعد العسكرية في غلاف غزة في غضون ساعات معدودة.

أما عن كيفية وصول تلك المعلومات إلى الاستخبارات الإسرائيلية، فقد أشار الموقع نقلًا عن المصادر التي تحدثت للصحيفة الأمريكية، إلى أنه تم تحليل مقاطع فيديو التقطت من كاميرا مثبتة في خوذة يرتديها أحد العناصر المهاجِمة والذي قُتل بعد ذلك.