قرية الأقزام الصينية التي حيّرت العلماء

هناك في أقاصي الشرق.. قرية صينية نائية حيّرت العلماء لعقود من الزمن، فمعظم سكانها أقزام أطوالهم لا تتجاوز 115 سنتيمتراً .. وهناك من هم أقصر بكثير، لكن على الرغم من هذا لم يتمكن أحد من تقديم تفسير منطقي ومحدد لهذه الظاهرة.

قرية يانغسي.. كانت واحدة من بين القرى المهمشة بسبب موقعها الجغرافي، إلا أن اشتهارها على أنها واحدة من بين أكثر الأماكن التي يجتمع فيها قصار القامة في الصين، جعل الأنظار تنجذب إليها مع مرور الوقت.

أصبحت تعرف باسم آخر وهو "قرية الأقزام"، بعد أن أصبح يتوافد عدد كبير من السياح إليها من أجل التقاط الصور التذكارية مع السكان، ومعرفة طريقة عيشهم، وطريقة بنائهم للمنازل، والمجالات التي يعملون فيها، وفقاً لقصر قامتهم.

تحتوي القرية على جميع المرافق العامة التي يحتاجها أي مواطن عادي، لكن بما يناسب طول سكان القرية، ومنازلهم التي لا تشبه المنازل العادية، وكأنها منازل السنافر في أفلام الكرتون.

بعد انتشار قصة القرية.. حاول عدد من العلماء والباحثين معرفة الأسباب التي جعلت سكان يانغسي من الأقزام، إلا أن أبحاثهم لم تصل بهم إلى نتيجة دقيقة.

وبحسب أحد شيوخ القرية، فقد دمر حياتهم الهادئة والسعيدة مرض فيروسي خبيث، ضرب المنطقة منذ حوالي 60 سنة

ومنذ ذلك الحين، عانى العديد من السكان المحليين من حالة غامضة أثرت بشكل رئيسي على الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات.. إذ توقف هؤلاء الأطفال عن النمو، وظلوا على الحجم نفسه لبقية حياتهم، فيما كان بعضهم ضحية لعدة إعاقات مختلفة، إلا أن المرض لم يتوقف عند الضحايا الأصليين، لكنه انتقل إلى الأجيال التالية .

وبعيداً عن قصة المرض الغريب الذي ضرب قرية الأقزام، هناك روايات عديدة عن القرية وربما الرواية الأكثر غرابة حتى الآن تقول إنه منذ زمن طويل، اكتشف رجل يدعى وانغ سلحفاة سوداء بأقدام غريبة، انقسمت الآراء بين تركها أو أكلها، فكان القرار بأكلها، إلا أن النهاية كانت حزينة بعد أن أصابتهم لعنة السلحفاة، وتحولوا إلى أقزام!!