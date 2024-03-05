العطاء درجات، ولا عطاء أبلغ من بذل النفس.

أيمن السالمي، أول طبيب عماني متطوع.. بوصلته إنسانيته والوجهة غزة.

غادر عُمان دون أن يخبر أحدًا من أهله إلى أن اجتاز معبر رفح.

يقول السالمي إنه انطلق بدافع إنساني بسبب البشاعة التي تحدث في غزة ضد أهلها وأطفالها، وبَلَغها بمساعدة منظمة إنسانية.

في المستشفى الأوروبي بغزة، تشهد غرفة العمليات ساعات من العمل المتواصل للدكتور أيمن مع طاقم متخصص من جرّاحين وممرضين، لمساعدة جرحى القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.

بينما يستغل أوقات استراحته ليخطفَ لحظاتٍ يرسم فيها ابتساماتٍ على وجوه الأطفال، تمحي ملامح البؤس ولو لبُرهة.

إشادات كبيرة بالطبيب الشجاع اجتاحت وسائل التواصل، عبّر روادها عن فخرهم بتضحيته الكبيرة.