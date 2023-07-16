في ذروة الموسم السياحي.. لماذا تكدس المسافرون في المطارات الأوروبية؟

على قيد الانتظار.. هكذا تكدّس المسافرون في عدّة مطارات أوروبية.. مئات الرحلات الجوية ألغيت وعلق آلاف المسافرين في أوروبا.. حتى وصف الوضع بالكارثي.. والسبب إضرابات جماعية لطواقم النقل الجوي في عدة دول أوروبية أبرزها إيطاليا وبلجيكا.. والذين استغلوا ذروة الموسم السياحي.

طيّارون ومضيفون ومسؤلو الأمتعة وحتى موظفو المطارات.. يبدو أنهم ضاقوا ذرعًا من وعود وزارة النقل الإيطالية التي لم تفِ بوعودها بتحسين عقودهم وظروف عملهم.

هذا الإضراب أدى لإلغاء نحو ألف رحلة جوية داخلية ودولية، وفق ما أفادت سطات المطارات الإيطالية وشركات الطيران لوكالة فرانس برس.

وتُرك نحو 250 ألف مسافر عالقين في واحدة من أكثر الوجهات السياحية رواجًا في العالم، بينما جاءت الإضرابات في خضم موجة حر شديدة تجتاح أوروبا.. ما جعل الوضع أكثر سوءًا.

أما هنا في بلجيا وخاصة في مطار شارلروا الدولي ألغيت 120 رحلة جوية بين إقلاع وهبوط من جراء إضراب موظفي القطاع المحتجين على ظروف العمل.

بينما جداول رحلات شركة "طيران مالطا" التي تتولى نقل ركاب شركات عدة تأثرت أيضًا بعدما انضم طياروها وموظفوها إلى الإضراب، ما أدى لإلغاء عدة رحلات داخلية وخارجية.

هذه الإضرابات أدت إلى خسائر فادحة في قطاع الطيران الذي ما لبث أن عاد إلى ازدهاره بعد عامين من التباطؤ والخسائر التي سببها وباء كورونا، وينذر مراقبون من خسائر أكبر بكثير إن استمرت تلك الإضرابات.