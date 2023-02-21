بألم وحسرة.. جدة سورية تروي معاناة عائلتها بعد كارثة الزلزال

آنجي حسين

منذ الأيام الأولى للزلزال والجدة فاطمة تبحث عن ملجأ آمن تأمن فيه هي وأحفادها الأيتام (دلوعة - ديان)، بعدما تصدعت غرف منزلها في حي الشيخ مقصود بحلب، شمال سوريا، وتسربت المياه إلى أثاث البناء لأكثر من 10 أيام دون انقطاع.

ونزحت فاطمة عدة مرات بحكم ظروف البلاد، حيث تعاني من الأوضاع المادية الرديئة والتشرد وصعوبة تأمين الحاجيات الأولية للعائلة مع تراجع في حالتها الصحية؛ لتأتي كارثة الزلزال وتُبكي قلبها الذي تألم أكثر فأكثر..

تسرد السيدة السورية فاطمة لـ"إرم نيوز" مأساتها بكثير من الألم والحسرة، حيث تعيل زوجها المريض وحفيديها اللذين فقدا والديهما قبل سنوات.