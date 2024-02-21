"نظام الحبسورة".. الذكاء الاصطناعي يدخل على خط آلة الحرب الإسرائيلية

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط آلة الحرب الإسرائيلية في غزة.. وهذه المرة عبر نظام يعرف باسم "الحبسورة".. فما هذا النظام؟

مصنع الاغتيالات الجماعية أو "الحبسورة" نظام قائم على الذكاء الاصطناعي يولد أهدافًا تلقائية ليتم اغتيالها ما يسمح للجيش الإسرائيلي وفق مسؤول استخباراتي بتنفيذ غارات على منازل سكنية كاملة في غزة؛ لأن عضوا واحدا من حماس يتواجد هناك.

العدد الكبير للأهداف الإسرائيلية في غزة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالحياة المدنية يعود سببها وفق مجلة "972+" اليسارية إلى الاستخدام الواسع النطاق لنظام "الحبسورة" عبر الذكاء الاصطناعي.

النظام يعالج كميات هائلة من البيانات التي لم يتمكّن عشرات الآلاف من ضباط المخابرات في إسرائيل من معالجتها في الماضي، إذ يمتلك القدرة على توليد أهداف بشكل تلقائي بمعدل يتجاوز بكثير ما كان ممكنًا في السابق.

لكن استخدام الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يعد مثالا خطيرا على نزع الإنسانية الرقمية الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك كرامة الإنسان وعدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وسيطرة الإنسان على استخدام القوة عبر الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي.