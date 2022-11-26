هكذا وصفت جماهير المنتخب السعودي الخسارة من بولندا في مونديال قطر

خسارة مشرفة.. هكذا وصفت جماهير المنتخب السعودي الخسارة الأولى للأخضر في مونديال قطر أمام بولندا بهدفين دون رد.

جاءت أهداف المنتخب البولندي عكس سير المباراة، فلاعبو السعودية ظهروا بأداء مميز للغاية وأضاعوا العديد من الفرص المؤكدة، على رأسها ضربة الجزاء التي أهدرها سالم الدوسري، إلى جانب الأخطاء التحكيمية التي أثارت غضب الجماهير واعتبرها البعض من أسباب الخسارة.

ورغم حزن السعوديين على ضياع فرصة الصعود للدور القادم من بوابة بولندا، فإن أملهم في أن يكتب رفاق الدوسري التاريخ مجددا في المبارة المقبلة أمام المكسيك، والتي وصفها معلقون بـ"النهائي المنتظر"، كبير جدا.