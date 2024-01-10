تفاصيل اتهامات أخلاقية تطال أشرس قاضية تواجه ترامب

اتهامات مدوية تطال القاضية الأمريكية فاني ويليس، التي تُوصف بأنها من أشرس مهاجمي دونالد ترامب، بل والتي تتولى أهم الملفات ضده.

المدعية العامة لمقاطعة فولتون تواجه اتهامات بتعاقدها مع المدعي العام الخاص ناثان وايد، في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب في جورجيا، رغم أنها كانت على علاقة عاطفية سرية معه اُعتبرت "غير لائقة".

الطلب المقدم للمحكمة والمكون من 39 صفحة أورد أن القاضية استفادت من علاقتها بالمدعي الذي عينته، فقد رافقته في رحلات إلى أماكن فخمة، كما شوهدا معا في أتلانتا، وقاما برحلة بحرية معًا في منطقة البحر الكاريبي باستخدام التذاكر التي اشتراها وايد، وخلال الفترة نفسها حصل وايد على 654 ألف دولار كرسوم قانونية، وهي الأموال التي أذن بها مكتب ويليس.

الملف الذي تقدم به للمحكمة مايكل رومان، مسؤول حملة ترامب لعام 2020، والمتهم إلى جانب الرئيس السابق في القضية، زعم أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "الاحتيال في الخدمات"، المجرمة فيدراليا، لمنع المسؤولين المنتخبين من تلقي رشاوى من شخص قاموا بتعيينه.

المثير أن محامية متحدث ترامب ألمحت إلى أن القاضية يبدو أنها كانت على علاقة بالمدعي الخاص، أثناء النظر في إجراءات طلاقه، والتي أغلقت بشكل غير صحيح، إذ لم يتم عقد جلسة استماع في المحكمة كما يفترض، كما أن وايد وقّع عقد المدعي الخاص في القضية وتم تقديمه في بداية عام 2021، وكان ذلك قبل يوم واحد فقط من تقديمه طلب الطلاق، مع إشارة هنا إلى أن القاضية هي الأخرى مطلقة. إضافة إلى ذلك فإن تعيينه لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس مفوضي فولتون كما يقتضي القانون.

وبالطبع، لم يفوت ترامب الفرصة للنيل من غريمته، إذ كتب، عبر منصة Truth Social، أن الثنائي كانا في إجازة باهظة الثمن دفعت ثمنها جورجيا بالكامل.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الوقائع المفترضة ستقوض صحة لائحة الاتهام ضد ترامب والمتهمين الـ 14 المتبقين، أو أنها ستقتصر فقط على التشكيك في أخلاقيات ويليس المهنية، وبالتالي تنحيها ومكتبها من القضية.

الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، ستيفن جيلرز، يقول إن هذه الاتهامات إذا ثبتت صحتها "تعني أن المواطنين والدولة، بصفتهما موكلي القاضية، لا يمكنهما الثقة في الحكم المستقل الذي يتطلب منها منصبها أن تمارسه"، في الوقت الذي يقول مراقبون إن مثل هذه الاتهامات تضرب جوهر العدالة.

ويواجه ترامب وآخرون اتهامات في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، عن طريق الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم الأخرى، والتي أظهرت فيها المدعية العامة فاني ويليس شراسة واضحة، لإثبات التهم بحق ترامب.