"كنزة ليلى".. أول مؤثرة عبر الذكاء الاصطناعي في المغرب

تنشر صور لها وهي تشاهد مباراة كرة قدم من المدرجات.. أو تشاهد فيلم من السينما.. أو تتسوق.. أو تسافر.. هذه ليست فتاة حقيقة إنها أول مؤثرة طورها الذكاء الاصطناعي في المغرب.

كنزة ليلى فتاة مغربية افتراضية تمكنت من جذب اهتمام الآلاف على شبكات التواصل، إذ عبروا عن إعجابهم بها خصوصا أنها تحمل وفق تعليقاتهم صفات الفتاة المغربية المحافظة سواء بأسلوب لبسها أو عاداتها اليومية.

كنزة تقدم نفسها على أنها شابة من جيل الألفية اذ تبلغ من العمر 33 عاما وتتمتع بمواصفات ودية، وبنّت علاقات قوية مع متابعيها الذين يتبادلون معها الرسائل والتعليقات، وتركز على صناعة محتوى يتناول أسلوب الحياة، والموضة، والجمال، والتغذية، ويتابعها أكثر من 100 ألف شخص.