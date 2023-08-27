خطر الاندثار يهدد مهنة النول اليدوي في حماة

يعد "النول اليدوي" حرفة سورية قديمة تعود لأكثر من خمسة قرون، وتحاكي التاريخ وتتحدى أفخر الآلات النسيجية في أحياء دمشق وحماة وحلب وإدلب القديمة، وتشكل تاريخ الصناعة النسيجية في سوريا وتشتهر برونقها الذي يظهر بجودة الملابس ومظهرها الخارجي الفريد.

مرّت الحرفة بالعديد من محطات التوقف لأسباب عدة، رغم عراقتها ورغم تاريخها الطويل، وفي مقدمتها غياب سوقها، وعدم وجود الأيدي العاملة المدربة ذات المهارة.

كان في محافظة حماة وحدها أكثر من 3500 نول وبأنواع عديدة بقي منها اليوم 3 فقط، يتحدى أصحابها الحداثة والتطور لاستمرار مهنتهم وتعتبر صناعة النسيج اليدوي، واحدة من الصناعات التراثية القديمة.

“لم يعد صوت النول يملأ الأماكن” هكذا يقول الحرفي في صناعة النسيج اليدوي “محسن الدبيك” البالغ من العمر 65 عامًا، وهو من أبناء مدينة حماة، لـ “ارم نيوز” خلال حديثه عن مهنته التي بدأت بالاندثار حسب رأيه.

خمسون عامًا قضاها هذا الرجل الستيني وراء نوله ينسج “البرانص والمناشف متعددة الاستعمالات ومنها العرايسية”، هي حرفة ورثها عن والده الذي عمل بها منذ عام 1940م، ويقول “إن هذه الحرفة مرّت بالعديد من محطات التوقف لأسباب عدة رغم عراقتها ورغم تاريخها الطويل، وفي مقدمتها غياب سوقها، وعدم وجود الأيدي العاملة المدربة ذات المهارة، لاسيما وأن القدماء توفوا والشباب من الأجيال الجديدة فضلوا الابتعاد عن ممارسة تلك الحرفة التراثية، لقلة العائد من جهة، وعدم وجود أماكن لتصريف تلك المنتجات من جهة أخرى، ما تسبب في توقف عشرات الأنوال المُستخدمة في صناعة النسيج”.

من جهته تحدث الحرفي عبد الكريم عكاش عن مهنة النسيج وصناعة السجاد اليدوي، وهي مهنة تراثية تعود لأكثر من ألفي عام، وصلت إلينا من إيران والعراق وسوريا من البلدان الزراعية فيها أهم الزراعات التي تدخل في صناعتنا أهمهما القطن وصوف الحيوانات مهنتنا في طريقها للاندثار، ونعاني من عدم وجود مواد أولية كافية لنكمل إنتاجنا، واستعضنا عنها بقصاصات القماش لصناعة بسط قليلة الحجم لا تتعدى المتر أو المترين، اعمل في هذا المجال منذ عام 1968 ومنذ مراحل الطفولة بدأ تدرجي في هذه المهنة لدرجة وصلت لصناعة أكبر بساط على مستوى العالم حصلت على العديد من التكريمات وأنا أعمل وسوف أعلم الأجيال هذه المهنة في محاولة أخيرة لنحافظ على ما تبقى من تراث الآباء والأجداد.