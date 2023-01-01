أغرب عادات الدول الاحتفالية في رأس السنة

تتباين احتفالات اللحظات الأولى من بداية كل عام، ما بين الشعوب، فبعضها طريف والآخر غريب، وربما لا تتخيل بعضها.

فمثلا، الإسبان يأكلون اثنتي عشرة حبة عنب عند الـ12 منتصف الليل؛ إيماناً بأن ذلك سيجلب لهم الحظ.

وفي الفلبين يحرص الناس على وجود 12 نوعاً مختلفاً من الفاكهة على مائدة الطعام ، فكل نوع يمثل شهرا من شهور السنة.

في التشيك يكفي للمواطن أن يعرف حظه فقط بشق تفاحة إلى نصفين، فإذا كان المنتصف على شكل نجمة فإنه عام الحظ الجيد، لكن إن كان غير ذلك فيستعد للمعاناة طوال العام.

أما الشعب الأرميني فيدونون أمنياتهم على ورقة ثم يحرقونها ويضعونها في كأس به مشروب ويشربونها.

شعب الدنمارك لا يحبّذُون الأكلَ، وإنما يقفون على كراسيهم وعند حلول الدقيقة الأولى يقفزون على الأرض؛ اعتقاداً بأنه ينبغي قضاء الوقت الأخير من العام بعيداً عن الأرض، والقفز إلى العام الجديد تاركين المشاعر السلبية تذهب مع العام المنقضي.

في البرازيل يقفزون أيضاً ولكن على أمواج الشواطئ، فيكفي أن يقفزوا 7 قفزات على 7 موجات بعدد أيام الأسبوع لجلب الحظ كل أسابيع العام الجديد.

أما باقي أمريكا اللاتينية فيطوف الأفرادُ حول المبنى الذي يقطنون فيه حاملين حقيبة فارغة لجلب الأموال والمغامرات والسفر، وكلما زادت سرعتُهم في الطواف جرت الأمور بسرعة حسب اعتقادهم.

شعبُ أيرلندا يؤمنون بأنه كلما زاد قرعهم للأواني في الشوارع، شعرت الأرواح الشريرة بالخوف وذهبت بعيداً. أما الألمان فيستقبلون العام الجديد بالقبلات، معتبرين أنها ستجلب الحظ الجيد.

وأنتم كيف تستقبلون العام الجديد؟