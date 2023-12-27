يجمع المفردات ويفند أصولها.. هواية فريدة لباحث عراقي

يبحث في منبع كلمات اللهجة العراقية ويدقق في أصيلها ودخيلها، ابن محافظة الديوانية العراقية جواد السراي واهتمام لغوي من نوع خاص، لم يبخل فيه بالبحث عن مفردات دخلت لهجة العراق عبر ثقافات داخله أو من الخارج، بدءا بالسومرية وصولا لما هو خارج حدود البلاد.

ست آلاف وخمسمئة كلمة دخيلة على اللهجة العراقية، وخمسمئة أخرى تعود لأصول أكادية وسومرية وبابلية وآشورية، ما زالت تُستخدم في العراق يوميا، هذا ما استطاع الباحث العراقي إحصاءه حتى الآن مع تأكيده أن المناطق الريفية في وسط العراق وجنوبه هي الأكثر استخداما لهذه المفردات، كونها لم تتأثر كثيراً بالغزو الثقافي والفكري والسياسي أيضا، بينما مفردات اللغة العربية باتت محصورة في خانة ضيقة .

مستندا في عملية البحث على معاجم وقواميس خاصة للتعرف على أصل هذه الكلمات ومصادرها، يسعى الباحث العراقي إلى جمع أكبر عدد ممكن من المفردات التي دخلت اللهجة العراقية، في بادرة لغوية اجتماعية مشجعة.