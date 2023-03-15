رونالدو وقع ضحية عملية نصب كبيرة.. ما التفاصيل؟

رونالدو يقع ضحية احتيال سيدة خمسينية، وعدته بإجازة فاخرة وطائرة خاصة، ثم اختفت مع 300 ألف دولار.

عملية النصب الضخمة كانت قبل عامين، لكن وسائل إعلام كشفت تفاصيلها مؤخراً.

موقع سبورتس مانور ذكر أن العملية، كانت في سبتمبر 2021، حيث تم خداع كريستيانو من قبل وكيلة سفر، والتي اتصلت به ووعدته بطائرات خاصة.

والعديد من الرحلات الفاخرة حول العالم مع أصدقائه وعائلته، مقابل مبلغ من المال، لكن اشترطت أن يدفع جزء من مقدماً.

يضيف الموقع أن رونالدو وثق في المحتالة وشارك معها رقم التعريف الشخصي الخاص ببطاقته الإئتمانية

لتقوم بسحب 300 ألف دولار.

المحتالة تم التعرف عليها وهي سيدة تدعى ماريا سيلفا وقد واجهت عواقب أفعالها بعد فترة من تكرار عمليات احتيالها هذه مع نجوم آخرين، وحكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.