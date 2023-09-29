دباغة الجلود في حلب السورية.. مهنة الأجداد مستمرة رغم الصعاب

دباغة الجلود في حلب السورية، مهنة الأجداد التي لا تزال حاضرة في المدينة القديمة، حيث تعد حلب من أوائل المدن التي امتهن أبناؤها دباغة جلود الحيوانات فيما يُعرف عاملوها بمسمّى ((شطافين الدباغة))، حيث تتطلب العملية جهدًا كبيرًا، وتمر بمراحل مختلفة.

نشطت دباغة الجلود على ضفاف نهر قويق في حلب قديما، والدباغة هي الإبقاء على طبقة البشرة المتقرنة الميتة من الحيوان، ويتطلب هذا الكثير من الشطف والغسل للجلد، واستهلاك الكثير من المياه، لكنها صناعة تطورت مع الوقت، وعادت على أصحابها بمردود مادي عالٍ، ومارسها الحلبيون عبر التاريخ على اختلاف الأجيال، كما أن عائلات حلبية عدة اتخذت كنية دباغ تبعًا للمهنة.

الحال الآن ليس كسابقه بالتأكيد، حيث نالت الحرب من هذه الصناعة العتيقة الكثير، وفرضت صعوبات يومية على ممارسيها.

وتحاول المدينة مصارعة اندثار هذه المهنة، حيث لم يتبقَ في حلب سوى بضع ورش التي لا تزال تحافظ على موروث دباغة الجلود، مع أيدٍ عاملة شحيحة، وظروف لا تسمح بالتسويق إطلاقًا.