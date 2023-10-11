وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا فاجعة عرس الحمدانية في العراق

حاملين صورهم، والذكريات حاضرة في قلوبهم لضحايا فاجعة عرس الحمدانية في العراق..

نفذ هؤلاء وقفة احتجاجية في بلدة بغديدا العراقية رفضا للتقرير الحكومي الصادر بشأن فاجعة قاعة الهيثم للأعراس.

المحتجون أكدوا رفضهم نتائج التحقيق الحكومي في حادثة حريق صالة الأفراح في الحمدانية، وطالبوا بالكشف عن الحقيقة وعدم تدخل الأحزاب وإبعاد الصراع السياسي عن القضية.

المحتجون شككوا في الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية، المتمثلة بإعفاء بعض مدراء الدوائر الرسمية في القضاء، جراء الحريق.

الصحة العراقية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حادثة حريق قاعة الهيثم بالحمدانية إلى 123 وفاة أغلبها من النساء والأطفال، مشيرة إلى وجود مصابين بحالة خطرة جدا موزعين في مشافي نينوى وأربيل ودهوك.